Полицейский спас едва не утонувшего в бассейне оленя

В американском штате Кентукки полицейский спас выбившегося из силы оленя, который несколько часов провел в бассейне с холодной водой. Нательная камера дает возможность приобщиться к вызволению животного.

You never know what a day on patrol will bring!⁣

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Watch what happened Monday morning when Officer Flannery responded to a home in a rural part of Fayette County.



🔈 Sound on! 🔈 pic.twitter.com/r6wrieHZgH — Lexington Police (@lexkypolice) January 22, 2020

Первым парнокопытное заметил владелец дома, на чьем участке и находится открытый бассейн. Самостоятельно трогать животное он не рискнул, обратившись за помощью к стражам порядка.

Когда на место прибыли сотрудник полицейского округа Лексингтон, олень лежал мордой на бортике и, казалось, не подавал признаков жизни. Но стоило правоохранителю коснуться его, как бедолага ожил. Самостоятельно вытащить "пловца" полицейскому не удалось, но вместе с домовладельцем им удалось переместить его на сушу.

Секундное замешательство, и олень ринулся к ближайшему пролеску, словно и не провел несколько часов в смертельной ловушке.