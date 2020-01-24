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24 января 202014:53

Песков рассказал о контактах Путина

Владимир Путин и израильский премьер Биньямин Нетаньяху провели насыщенную встречу. Они обсудили ситуацию в Сирии, российский лидер рассказал о своей поездке в Дамаск, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Что касается общения Владимира Путина с вице-президентом США Майком Пенсом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми он встретился во время мероприятий в Израиле, то никаких вопросов обсудить не удалось. Этого не предполагал формат мероприятия в мемориальном центре Яд Вашем. Поэтому Путин просто поприветствовал Пенса и Макрона.

На вопрос, возможна ли встреча российского президента с Владимиром Зеленским до очередного саммита в "нормандском формате", Песков ответил, что таких планов пока нет.


Также пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что тема встречи руководства Палестины и Израиля на праздновании 75-летия Победы в Москве не обсуждалась. Так как сейчас палестинское правительство в ожидании очередного этапа "большой сделки" по Ближнему Востоку. Оно бы не хотело, чтобы эта "сделка" навредила "ближневосточным" делам, отметил Песков.

Напомним, президент Палестины Махмуд Аббас принял приглашение Владимира Путина посетить торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

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