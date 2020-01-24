Появились кадры впечатляющей аварии действующего чемпиона мира по ралли

Действующий чемпион мира WRC Отт Тянак попал в аварию во время ралли Монте-Карло. Записи момента ДТП, запечатленного с нескольких ракурсов, появились в Сети.

Во время прохождения одного из участков, эстонский пилот команды Hyundai Motorsport не удержал автомобиль на трассе. Машину подбросило на неровностях дороги, и она вылетела с проезжей части.

Автомобиль несколько раз перевернулся, после чего рухнул вниз, попутно сломав дерево.

По предварительным данным, гонщик и его штурман не получили серьезных травм.