Платеж за единовременное получение пенсионных накоплений могут уменьшить

Минфин и Центробанк разрабатывают два варианта получения накопительной пенсии. Первый вариант — многолетняя выплата пенсии, второй – получение всей суммы накоплений сразу, но с уплатой подоходного налога.

Уплата НДФЛ – мера, которая направлена на получение людьми прибавки к основной пенсии и препятствует получению всей суммы, которую можно быстро потратить, поясняют "Известия". Минфин предлагает и третий вариант: в нем НДФЛ взимается только с полученного инвестиционного дохода. Планировалась, что система негосударственного пенсионного обеспечения начнет работать с 2021 года. Но пока вопрос прорабатывается в профильных министерствах из-за большого количества всевозможных вопросов.

Новую систему добровольных пенсионных накоплений Банк России и Минфин презентовали в октябре 2019 года. Это гарантированный пенсионный план. По нему можно получить дополнительные к основной пенсии выплаты, самостоятельно профинансировав негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Размер взноса каждый определяет самостоятельно. Договор вступает в силу после первого платежа.

Прорабатывается и система выплат при наступлении пенсионных оснований для получения накопительной пенсии. Сейчас основания для получения пенсий такие – возраст: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. ситуацию может изменить законопроект о снижении возраста при получении пенсионных накоплений на пять лет. Законопроект уже принят в первом чтении.

Эксперты уже подсчитали возможные убытки будущих пенсионеров от введения налогов на накопительные пенсии. Если гражданин накопил 1 миллион рублей на своем пенсионном счету, из которых 200 тысяч рублей составил инвестиционный доход, то при третьем варианте и налоговой ставке в 13% он теряет при снятии всей суммы 26 тысяч рублей, то при втором варианте реформирования – уже 130 тысяч рублей, то есть практически всю инвестиционную составляющую.

Если же брать налог только с инвестдоходов, то возникают другие проблемы: например, определение суммы инвестдоходов в случае, когда негосударственный пенсионный фонд уходит в минус или при смене НПФ, пояснил директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.