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24 января 202015:01

Три футболиста дисквалифицированы за ставки на матчи соей команды

фото: фкмашук.рф

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по трем футболистам клуба "Машук-КМВ", делавшим ставки на матчи своей команды. Все трое отстранены от матчей разные сроки.

Три футболиста выступающего во втором дивизионе клуба были признаны в нарушении регламента РФС. Вратарь Ярослав Малолетков и защитник Роман Демидов пропустят один год, защитник Даниил Лезгинцев дисквалифицирован на два года. Также все трое оштрафованы на сумму 300 тысяч рублей.

После 18 туров "Машук-КМВ" идет на восьмом месте в группе "Юг" Олимп-ПФЛ.

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