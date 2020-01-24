Мощный взрыв в Техасе попал на видео

На северо-западе американского города Хьюстон (штат Техас) прогремел мощный взрыв. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли улицы в районе инцидента, сообщили представители местной полиции в Twitter.

Как передает канал "Россия 24", пострадал по меньшей мере один человек. Очевидцы сообщили, что взрывом выбило окна и двери ближайших домов. На месте взрыва возник пожар.

Причины взрыва, произошедшего около 4:25 утра (13:25 мск), пока не установлены. Известно, что местные жители пожаловались на запах газа.

Иинцидент произошел на территории одного из местных предприятий, Watson Grinding, передает ABC13. Владелец предприятия подтвердил это, уточнив, что взорвался газ пропилен. По его словам, в результате ЧП один из сотрудников был госпитализирован.

Американские СМИ публикуют первые кадры с места событий.