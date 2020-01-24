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Коронавирус 41 минута назад

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24 января 202015:18

Коронавирус поверг китайский Ухань в панику

В Ухане царит неимоверная паника, всем очень страшно. Выходить на улицу без особой нужды запрещено. Об этом в эфире "60 минут" на прямой связи из блокированного города рассказала его жительница Кристина Бочарина, комментируя реальную обстановку в эпицентре вспышки коронавируса.

По словам девушки, люди осознали всю серьезность ситуации только после официального объявления о закрытии города. "Все поняли, что это страшно. В супермаркетах и аптеках начали все сметать с прилавков", — уточнила она.

В настоящее время, констатирует Кристина, улицы практически пусты, людей и машин очень мало. Из магазинов работает всего лишь около 10 процентов и только до 17:00. Однако продукты на прилавках пока есть.

Также жительница Уханя отметила очень нервную обстановку в больницах города, куда отвозят людей с подозрением на коронавирус. "Диагноз сразу не ставят, так как инкубационный период у вируса составляет двенадцать дней. Поэтому все находятся в напряжении", — рассказала Бочарина.

Однако самое страшное, по ее признанию, это неопределенность. Никто не знает, когда снимут карантин. Власти города объявили о его закрытии на неопределенный срок. Ухань полностью блокирован военными, выехать из него и въехать невозможно.


Вместе с тем тревожная обстановка складывается в приграничных с Китаем районах Российской Федерации. Этот факт подтвердил корреспондент ВГТРК Максим Калинник на прямой связи из Владивостока. По его словам, жители Приморья обеспокоены тем, что уже через неделю, после празднования Нового года, к ним начнут возвращаться многочисленные китайские студенты, а их порядка трех тысяч. ВУЗы Владивостока уже сообщили, что постараются организовать для них карантин.

Калинник подчеркнул, что во Владивосток еженедельно осуществляется только из Китая пятнадцать авиарейсов, не считая десятков из других стран Юго-Восточной Азии, куда коронавирус уже тоже добрался. Поэтому в настоящее время на погранпереходах таможенники и пограничники работают в масках и перчатках, ведется тщательная проверка пребывающих из региона людей. Больницы также переведены на особый режим работы, чтобы в любой момент быть готовыми принять пациентов с подозрением на коронавирус.

Корреспондент отметил, что на предприятиях Приморья, сотрудничающих с Китаем, рекомендовано ограничить или полностью отменить заграничные командировки. Также он рассказал о фактах сдачи путевок в Поднебесную, добавив, что все еще имеются российские туристы, желающие посмотреть празднование восточного Нового года. "Обычные туристы в Китай пока еще едут. Видимо, русскому человеку вирус не страшен", — заключил Калинник.


Впервые вирус дал о себе знать в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, где произошла вспышка неизвестного заболевания. Новый тип вируса вызывает нечто похожее на пневмонию — воспаление легких. Новому вирусу уже дали название — коронавирус 2019-nCoV. Число заболевших уже превысило 800 человек, умерли 27. Подобные случаи заболевания также зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее.

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