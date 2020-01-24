Защитная маска – самый ходовой товар в Китае

Вспышка нового коронавируса совпала с Праздником весны — китайским Новым годом. Подсчитано, что за праздничные дни Чуньцзе, которые длятся сорок дней, китайцы совершат три миллиарда поездок. Они разъезжают по всей стране и за ее пределами. Об этом сообщил в эфире программы "60 минут" собкорр ВГТРК Александр Балицкий, который начал свой репортаж из Пекина в специальной защитной маске.

Он рассказал, что такие маски в эти дни в Китае самый востребованный товар — их сметают моментально. Медики рекомендуют не выходить без них на улицу, а в городе Ухань, где и началось распространение загадочного коронавируса, это официально запрещено.

Китайские власти уже закрыли выезд из Уханя. Сколько будет действовать запрет, пока неизвестно.



"Распространение этого заболевания, безусловно, добавило паники в Китае. Люди напуганы. Западные СМИ распространяют много дезинформации. Они обвиняют китайские власти в замалчивании информации о заболевании, сокрытии реального числа смертельных случаев", — рассказал Балицкий. Но, по его словам, надо отдать должное властям КНР. Еще в понедельник лидер КНР Си Цзиньпин отдал указание начать борьбу с новой пневмонией на государственном уровне. Он призвал ускорить выявление причин возникновения инфекции, а также выработать эффективный стандарт лечения.

"Си Цзиньпин призвал сделать все, чтобы остановить распространение инфекции и как можно скорее создать вакцину и ни в коем случае не замалчивать информацию. Китайцы верят власти и полностью поддерживают ее действия", — подчеркнул репортер.

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 887 человек. Ранее сообщалось о 876 инфицированных. К настоящему времени умерли 27 человек.

В десяти городах Китая провинции Хубэй приостановили работу общественного транспорта из-за опасности распространения заболевания.