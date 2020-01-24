Поклонская предложила Пенсу экскурсию

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская выступила с инициативой организовать для вице-президента США Майка Пенса экскурсии по российским городам-героям. Таким образом государственный деятель прокомментировала выступление американского коллеги.

На форуме в Израиле Майк Пенс, рассказывая про "Аушвиц", избежал упоминание о том, что лагерь был освобожден советской армией. Вице-президент США ограничился словами про абстрактных военнослужащих. По его словам, солдаты, когда "открыли ворота "Аушвица", обнаружили семь тысяч заключенных и записи, которые задокументировали самое крупное массовое убийство в истории.

Наталья Поклонская отметила, что данный факт нельзя забыть или не вспомнить, поскольку речь для такого значимого мероприятия готовится заранее. Зампред Госдумы считает, что американцам стыдно признавать, что советский солдат спас мир, сообщает РИА Новости. Поклонская подчеркнула, что необходимо постоянно напоминать настоящую историю войны.

Кроме того, государственный деятель заявила, что если "кто-то плохо учил в школе историю", то российская сторона может помочь и наглядно провести уроки с выездом в героические места, в числе которых Волгоград, Санкт-Петербург. Поклонская отметила, что готова лично провести экскурсии в Крыму и Севастополе. Зампред Госдумы подчеркнула, что это "будет интересно", поскольку многое узнают о подвигах советских солдат.



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