Появилось видео с места обрушения крыши вагоноремонтного завода в Кемеровской области

В пятницу, 24 января, на вагоноремонтном заводе "Новотранс" в Прокопьевске произошло обрушение крыши. Очевидцы опубликовали в Сети кадры, запечатлевшие последствия ЧП.

В настоящее время известно, что пострадала сотрудница цеха, в котором провалилась кровля здания. Кроме того, ТАСС сообщает, что до сих пор не удается обнаружить еще одного работника – он может находится под завалами.

Всего в здании в момент аварии находились 42 человека, им удалось эвакуироваться.

О возможных причинах обрушения пока не сообщается.