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24 января 202015:50

Ревенко заявил, что Игнатьев "в очередной раз пробил дно"

Комиссия "Единой России" по этике на заседании 27 января рассмотрит вопрос о поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева, который в ходе вручения новой техники пожарным вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал ответственный секретарь комиссии, заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

По его словам, попытка шутки получилась явно несмешной. Он назвал сцену, где майор МЧС тянется за ключами и вынужден подпрыгнуть, вызывающей "оторопь и отвращение", подчеркнув, что "глава Чувашии в очередной раз пробил дно", унизив офицерскую и человеческую честь сотрудника министерства по чрезвычайным происшествиям.

Ревенко напомнил, что не так давно глава Чувашии стал участником другого громкого скандала, за который впоследствии ему пришлось извиняться – когда на День печати призвал "мочить журналистов", которые не так и не то пишут о его республике.

Ранее в социальных сетях появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб, на которой Игнатьев высоко поднимает руку с ключами, а сотрудник МЧС вынужден подпрыгнуть, чтобы их получить.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров назвал происшедшее шутливым жестом, сообщив, что никакого издевательства и злого умысла в действиях его начальника нет. 

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