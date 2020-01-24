Резня дома: студент с ножом набросился на родителей и знакомую

В башкирском городе Ишимбай 17-летний студент колледжа устроил резню у себя дома.

ЧП произошло 23 января. Придя домой, парень напал с ножом на своих родителей и их гостью. Жертв удалось избежать только благодаря активному сопротивлению отца и вовремя приехавшим врачам скорой помощи.

Парень после содеянного сбежал, но был оперативно задержан полицией, пишет ГТРК "Башкортостан".

В отношении студента возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Он пройдет психолого-психиатрическую судебную экспертизу. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.