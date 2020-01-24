Денис Черышев получил травму бедра

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев получил травму задней поверхности бедра и выбыл из строя на неопределенный срок. Характер повреждения и сроки восстановления станут известны после тщательного обследования.

Черышев поучил повреждение в матче с "Майоркой". Полузащитник не смог доиграть первый тайм и был заменен до перерыва. У Дениса было выявлено повреждение задней поверхности бедра. В ближайшее время ему предстоит пройти медицинское обследование.

В текущем сезоне Денис выходил на поле в 16 встречах. На счету 26-летнего футболиста два гола. При этом футболист российской сборной получил третью травму в сезоне 2019/20.