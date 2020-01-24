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24 января 202016:22

Арабы восхищены Путиным, поднявшим фуражку военного из почетного караула

В арабском мире с многочисленными восторженными комментариями активно распространяется видео, снятое личным фотографом лидера Палестины Махмуда Аббаса во время визита президента России.

После переговоров Путин и Аббас выходили из резиденции лидера Палестины и проходили мимо офицеров почетного караула.

В этот момент у одного из военных палестинской гвардии слетела фуражка.

На кадрах видно, как президент России наклонился, поднял ее и надел на голову военного.

"Уважение президента Путина к палестинской гвардии", — такими словами фотограф Аббаса Мухаммад Атик подписал видео, сообщает РИА Новости.

23 января президент России посетил Израиль, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и открытии памятника блокадникам Ленинграда, а также провел переговоры с руководством этой страны.

Затем Путин отправился в Вифлеем, где встретился с лидером Палестины.

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