Руководство Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) распорядилось перенести домашние матчи "Китайские команды ВХЛ будут принимать соперников на территории России из Китая на территорию России. Это связано с эпидемией коронавируса в Китае.

В ВХЛ выступают три представителя Китая – пекинские "ОРДЖИ" и КРС-БСУ, а также "Чэн Тоу" из Цзилиня. Исходя из соображений безопасности домашние встречи китайских клубов временно перенесены на территории России.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в КНР, вызванной распространением коронавируса, ВХЛ в соответствии со статьёй 45 регламента "ВХЛ — Кубка Шёлкового пути" сезона-2019/2020 приняла решение о переносе всех домашних матчей команд "ОРДЖИ", КРС-БСУ и "Чэн Тоу" на территорию России. О местах, времени и датах проведения матчей будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ВХЛ.