В Красноярске обнаружена порностудия, где снимались подростки. Видео

Сотрудники красноярской полиции отчитались о пресечении преступной деятельности местного жителя, организовавшего порностудию, где снимались девочки-подростки.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, оперативники уголовного розыска получили информацию о мужчине 1981 года рождения, который изготавливает порнографические материалы, при этом, в роли "модели" выступает несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения.

Сведениями оказались верными – подозреваемый действительно снимал кино для взрослых у себя дома и на арендованной квартире осенью минувшего года. Кроме того, правоохранители выяснили, что через объектив "режиссера" прошло не менее десяти "актрис", некоторые из которых также были несовершеннолетними.

"В рамках возбужденного уголовного дела оперативники установили, что в одном из мест жительства задержанного в декабре 2019 года мужчина 1972 года рождения вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой 2004 года рождения. Злоумышленник также задержан", — отметили в ведомстве.

В настоящее время мужчина уже стал фигурантом уголовного дела "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов". Максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет десять лет лишения свободы.