На ровном месте: момент смертельной аварии с 73-летним водителем попал на видео

В Кривошеинском районе Томской области лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Инцидент произошел утром 17 января, однако видео аварии было выложено несколькими днями позже. Опубликованные кадры демонстрируют, как автомобиль Toyota Carina, управляемый 73-летним водителем, на ровном месте заносит на встречную полосу, где он сталкивается с другой легковушкой.

На месте происшествия в обеих машинах, по информации УМВД по Томской области, погибло по пассажиру. Водители остались живы и были госпитализированы.