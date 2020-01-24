На пляже в Петербурге установили полупрозрачные кабинки по "пятую точку"

Активисты в Петербурге обратили внимание на странные кабинки для переодевания, которые установили в ходе благоустройства пляжа "Морские Дубки", что в Приморском районе Северной столицы.

Фото кабинок размещено в группе "Красивый Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Их уже назвали "раздевалками для вуайеристов", поскольку выполнены они из полупрозрачного материала – так, что сквозь стенки достаточно хорошо виден человек.

Кроме того, установлены они таким образом, что у находящегося внутри человека, если он ростом ниже 180 сантиметров, будет видна вся нижняя часть туловища – от "пятой точки".

Комментаторы обращают внимание на то, что, видимо, укрепления должны были "утопить" в песок, но их почему-то вмонтировали в бетонную плиту.

При этом, как отмечают активисты, на входе в раздевалки установлены металлические балки на уровне колен, в связи с чем даже здоровому человеку будет не комфортно там переодеваться, не говоря уже о маломобильных людях.

В публикации отмечается, что эти раздевалки стали частью проекта по созданию комфортной городской среды, заказчиком работ выступала администрация Приморского района Петербурга, а в целом проект по благоустройству этого пляжа обошелся почти в 50 миллионов рублей.

В пресс-службе администрации Приморского района уже пообещали территорию привести в порядок, а полупрозрачные раздевалки к пляжному сезону заменить.

Там отметили, что еще осенью сказали подрядчикам, что такие кабинки эксплуатироваться не могут, сообщает "Росбалт".