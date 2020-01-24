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24 января 202017:52

Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым

В МЧС раскритиковали поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, вынудившего сотрудника ведомства подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от нового пожарного автомобиля.

Инцидент произошел во время торжественной церемонии передачи новых спецмашин представителям пожарных частей нескольких районов республики. В распространенном в Интернете ролике видно, как Игнатьев высоко поднимает руку с ключами, поэтому сотруднику МЧС приходится один раз подпрыгнуть, чтобы взять их. Эта ситуация вызвала возмущение у многих пользователей соцсетей.

"В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", — заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России, комментируя произошедшее.

На ситуацию уже отреагировал и заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко, сообщив, что 27 января поведение Игнатьева будет обсуждаться на заседании комиссии по этике. По мнению Ревенко, "глава Чувашии в очередной раз пробил дно", так как сцена, в которой офицер вынужден подпрыгивать за ключами, вызывает "оторопь и отвращение".

В свою очередь, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в партии намерены поставить вопрос об исключении Игнатьева из своих рядов.

Между тем, пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров объяснил, что все произошедшее было дружеской пикировкой, так как Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС давно знакомы друг с другом.

"Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались", — пояснил он.

Это уже вторая ситуация с участием главы Чувашии, вызвавший общественный резонанс. Ранее ему пришлось извиняться за свой призыв "мочить" журналистов и блогеров.

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