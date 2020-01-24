Слова Трампа о "сделке века" опровергнуты палестинскими властями

Никаких переговоров о "сделке века" с американской стороной не было. Об этом заявил официальный представитель главы Палестины Набиль Абу Рудейна, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Государство Палестина выступает против решений США и Израиля, а также против "сделки века", добавил Рудейна.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что расскажет подробности сделки века до 28 января, когда состоится встреча с Биньямином Нетаньяху. Американский лидер уверен, что план сработает, якобы переговоры с Палестиной уже проведены.

Стоит отметить, что "сделке века" пока неизвестно почти ничего. Она разработана администрацией Трампа и предполагает, что Палестина и Израиль сами решат свои разногласия. Но одной стороне придется идти на значительные уступки.