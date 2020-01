Пользователи Сети обсуждают принца Чарльза, который не пожал руку Майку Пенсу

В Интернете обсуждают поступок британского принца Чарльза, который не пожал руку вице-президенту США Майку Пенсу на Международном форуме памяти жертв Холокоста.

Принц Уэльский пожал руки всем политикам, а когда очередь дошла до Пенса, Чарльз прошел мимо, чтобы поприветствовать премьер-министра и президента Израиля Биньямина Нетаньяху и Реувена Ривлина.

Видео с мероприятия опубликовало издание Daily Mail. Интернет-пользователи тут же набросились на принца Уэльского.

"Теперь понятно, почему его мать (королева Великобритании Елизавета II – ред.) не хочет, чтобы он стал королем", – написал один из пользователей в комментариях к статье.

"Если бы принцесса Диана была жива, она бы "держала марку" и пожала руку", – отметил другой читатель.

Кто-то счел, что принц Уэльский проявил высокомерие, кто-то предположил, что у него проблемы со зрением. Некоторые комментаторы выразили негодование в связи с тем, что Чарльз якобы не поздоровался с американским вице-президентом, но пожал руку президенту России Владимиру Путину.

Впрочем, представители Чарльза и Майка Пенса отмечают, что британский принц и американский вице-президент успели встретиться до начала мероприятия. Они поприветствовали друг друга и пообщались.

Пресс-секретарь Пенса Кэти Вальдман опубликовала в Twitter фото, на котором запечатлены улыбающиеся политик и представитель британской королевской семьи. Снимок был сделан перед началом форума.

This is not true. VP and Prince Charles spoke prior to entering the event floor and after his remarks as well. https://t.co/Qr79TN42Ax pic.twitter.com/LhsQVtHMRF