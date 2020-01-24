Роджер Федерер вышел в четвертый круг Australian Open

В Мельбурн продолжает розыгрыш Открытого чемпионата Австралии. Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертый круг соревнований.

В матче третьего раунда 38-летний Федерер сломил сопротивление австралийца Джона Миллмана — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Игра продолжалась чуть более 4 часов. Следующим соперником Роджера будет венгерский теннисист Мартон Фучович.

Роджер Федерер шесть раз становился победителем Australian Open – в 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 годах.