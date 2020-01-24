Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала как можно быстрее начать работу военного комитета по Ливии.

Как передает РИА Новости, об этом глава немецкого правительства заявила по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Меркель сообщила, что Германия и Турция взяли на себя обязательство поддерживать перемирие в Ливии. Она отметила, что в целом интенсивность боев с момента договоренности Москвы и Анкары о перемирии в Ливии, в данной северноафриканской стране снизилась.

Она подчеркнула, что необходимо быстро провести заседание военного комитета по Ливии (в него входит по 5 человек с обеих сторон конфликта), учрежденного на конференции в Берлине, чтобы определить дальнейшие действия.

При этом канцлер указала на противоречивую позицию командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. С одной стороны, он не подписывал берлинское заявление из 55 пунктов, с другой, согласился соблюдать перемирие и назначить своих представителей в комиссию "пять плюс пять".

В свою очередь, как отмечает ТАСС, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что главком ЛНА не намерен идти на компромисс в вопросе установления режима прекращения огня в Ливии и его войска совершают регулярные нападения на политических противников.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара продолжит поддержку противников Хафтара и турецкие инструкторы продолжат обучать силы Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа. При этом он сослался на резолюцию Совета Безопасности ООН № 2259.

Говоря о ситуации Сирии, Меркель не исключила возможности проведении в первом квартале 2020 года встречи в Анкаре с участием президентов России, Турции и Франции.