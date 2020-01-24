Учительница уволилась после публикации видео ее эротического танца

Учительница одной из школ в Самарской области уволилась по собственному желанию после того, как на просторах сети появилось видео ее эротического танца.

В пресс-службе Министерства образования и науки Самарской области рассказали, что администрация школы провела разъяснительную беседу с педагогом. Кроме того, руководство ведомства обратилось к администратору сайта, на котором опубликованы пикантные кадры, с просьбой удалить видео, сообщает "Интерфакс".

Представитель министерства рассказал, что после разговора учитель и руководство пришли к обоюдному мнению, что подобное поведение несовместимо с педагогической деятельностью. Трудовой договор с педагогом расторгнут по инициативе работника.

63.RU связались с главной героиней опубликованного видео. Учительницу зовут Ксения, она занимается восточными танцами с тринадцати лет, шесть из них танцует со змеями и крокодилами. Кроме того, за плечами женщины три цирковых стажировки.

Ксения рассказала, что танцы для нее — это хобби и подработка, которая приносит удовольствие. В школе она работала учителем информатики, при этом ее сферы деятельности никак не пересекались. Бывший педагог рассказала, что никогда не афишировала свои занятия перед учениками или учителями. Кроме того, она не исполняла свои номера даже в селе, в котором проживает.

По словам Ксении, она часто выступает на корпоративах и свадьбах, порой за пределами Самарской области. Женщина получила три высших образования, в числе которых педагогическое, юридическое, экономическое.

Ксения рассказала, что никто не знал об ее хобби до последнего времени. В декабре 2019 года она выступала в ночном клубе Сызрани на закрытом мероприятии. Спустя месяц в сети появилось видео, снятое не с самого лучшего ракурса. Бывший педагог считает, что кадры запечатлела из зависти ее знакомая, которая могла приревновать к мужчине или увидеть в ней соперницу. Ксения попросила ее удалить видео, но та лишь прислала смайлик. Экс-учительница считает, что знакомая таким образом захотела испортить ей репутацию.

У Ксении двое детей. Она уверена, что полученное образование не позволит ей остаться без работы.

Ранее в сети разразился скандал — в Ульяновске родители якобы попросили уволить учительницу, которую заметили за выбором нижнего белья в одном из магазинов. Информация в дальнейшем не подтвердилась.