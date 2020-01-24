Расстрел в немецком кафе: россияне не пострадали

В кафе в Рот-ам-Зе (ФРГ) расстреляли посетителей. По данным местной полиции, погибли шесть человек. Есть раненые. Посольство России в Германии уточнило, что граждане РФ в результате бойни не пострадали.

Подозреваемый задержан, в качестве причины массового убийства рассматривается ссора, передает РИА Новости.