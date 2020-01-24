Набережную канала Грибоедова капитально отремонтируют. Несмотря на большой объем работ, их планируется завершить в октябре будущего года. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

По словам экспертов, многие конструкции значительно обветшали, некоторые плиты сместились, ограждения наклонились. После детального изучения набережной специалисты Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города пришли к единому мнению: пришло время для серьезного ремонта. Восстановительные работы коснутся фасада, тротуарной плитки, металлических ограждений.

Часть набережной уже разобрали. По замыслу строителей, необходима установка железобетонной подпорной стены. Планируется укрепить ее двумя рядами свай. Для сохранения участков бутовой кладки используют цемент.

Набережную красивейшего канала Петербурга построили в 18-м веке. Она входит в Список объектов культурного наследия федерального значения.