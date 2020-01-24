"Шутника" Игнатьева предложили проверить на вменяемость

Новый руководитель думского комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашской республики Михаила Игнатьева на предмет его вменяемости.

Об этом парламентарий написал на своей странице в Twitter, комментируя заявление заместителя спикера Совета Федерации, секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака о том, что "ЕР" поставит вопрос об исключении губернатора Игнатьева из партии и его соответствии должности главы Чувашии.

Предлагаю также принудительно освидетельствовать Игнатьева на предмет его вменяемости. https://t.co/HPDS7GPM20 — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 24 января 2020 г.

В свою очередь, пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров отказался комментировать заявление Турчака, поскольку, по его словам, не имеет на это право.

Новый скандал вокруг главы Чувашии разгорелся после того, как в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин 23 января в Чебоксарах.

Как передает ТАСС, руководитель МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение Игнатьева недопустимым для руководителя такого ранга. Он также подверг критике действия своего сотрудника, отметив, что представителям МЧС нельзя забывать, что они представляют ведомство, уважаемое не только в России, но и во всем мире.

Ранее заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко заявил, что шутка Игнатьева вызывает "оторопь и отвращение" и подчеркнул, что "глава Чувашии в очередной раз пробил дно", унизив офицерскую и человеческую честь сотрудника министерства по чрезвычайным происшествиям.

Он напомнил, что руководитель региона не так давно стал участником другого громкого скандала, за который впоследствии ему пришлось извиняться – когда на День печати призвал "мочить журналистов", которые не так и не то пишут о его республике.