Стали известны подробности о детях и мужчине из заброшенного дома

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой прокомментировали ситуацию с семьей в Чите, которая оказалась в социально-опасном положении.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, проживавшего с четырьмя детьми в заброшенном доме без отопления и электричества, в антисанитарных условиях. В настоящее время многодетный отец помещен в следственный изолятор.

В пресс-службе омбудсмена пояснили, что у четверых детей, в числе которых три мальчика и одна девочка, в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоит прочерк. Это означает, что биологический отец не может являться законным представителем несовершеннолетних.

В процессе прояснения ситуации также установлено, что мужчина ранее был неоднократно судим и находится в федеральном розыске. До судебного заседания он пробудет в СИЗО. Дети временно переданы в социально-реабилитационный центр.

Информация о семье распространилась благодаря СМИ. В результате проверки следственными органами данные подтвердились. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Несовершеннолетние проживали в ужасных условиях, у них практически отсутствовали еда и одежда. Дети не посещали воспитательные учреждения. В настоящее время им оказывается необходимая психологическая, медицинская и материальная помощь.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следственным управлениям провести проверки, чтобы досконально установить причины произошедшего, а также лиц, причастных к этому.