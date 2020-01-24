На улице в канадском Гамильтоне произошла перестрелка. Пули пробили стену дома и попали в семилетнего мальчика, передает CTV.

Ребенка госпитализировали в критическом состоянии, врачам удалось его стабилизировать, угрозы жизни маленького канадца нет. Полиция ищет стрелков.