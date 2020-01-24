Из-за шереметьевских грузчиков погибли два кота

На борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Нью-Йорка в Москву, погибли два кота. По предварительным данным, инцидент находится в зоне ответственности компании "Шереметьево Хэндлинг", поскольку в этом виноваты грузчики.

Представитель авиакомпании "Аэрофлот" рассказал РИА Новости, что они приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности. Кроме того, перевозчик намерен пересмотреть технологии обработки багажа и транспортировки переносок с животными пассажиров во всех аэропортах России.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что они искренне сожалеют о сложившейся ситуации. Трагический инцидент находится в зоне ответственности Шереметьева, поскольку там осуществляли обработку багажа всех рейсов перевозчика. В настоящее время "Шереметьево Хэндлинг" проводит переговоры с хозяином питомцев.

О случившемся сообщил телеграм-канал Baza. По предварительным данным, пассажир летел с тремя котами из Америки в Болгарию, у него была пересадка в Шереметьеве. Во время транспортировки двое животных получили серьезные травмы, несовместимые с жизнью. У третьего кота диагностировали обморожение. Отмечается, что переноски были сильно деформированы. Одна из них повредилась настолько, что ее "дно ушло в потолок". Впоследствии мужчине разрешили взять в салон пострадавших животных, но спасти их не удалось — один кот умер в самолете, а второй на столе у ветеринара. Предварительная причина их смерти — внутреннее кровоизлияние.

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направит главе МВД Владимиру Колокольцеву запрос о проверке данной ситуации, а также возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными. Об этом рассказал РИА Новости глава думского комитета Владимир Бурматов.

По словам российского политика, если бы животные летели в салоне, с ними ничего бы не произошло. В настоящее время владелец кошек просит "Аэрофлот" обратиться в полицию о возбуждении уголовного дела.

Ранее широкий общественный резонанс получила история Михаила Галина и его кота Виктора. Животное отказались пропускать в салон самолета, поскольку его вес превышал допустимую норму. В результате хозяин питомца обхитрил авиакомпанию и принес на досмотр другое животное с соответствующей массой, но затем все равно пронес в салон своего кота.