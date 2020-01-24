Пентагон считает, что гиперзвуковой гонки вооружений нет

Пентагон считает, что конкуренция между мировыми державами в сфере разработки гиперзвукового оружия не может считаться гонкой вооружений.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр обороны США Марк Эспер, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

При этом он признал, что конкуренция в этом виде вооружений существует и призвал активизировать усилия в этой сфере, напомнив, что в текущем финансовом году (начался 1 октября 2019 года) военное ведомство США почти на пять миллиардов долларов увеличил долгосрочные инвестиции в разработку гиперзвукового оружия.

Экспер пообещал, что в следующем финансовом году бюджет Пентагона будет еще более мощным.

24 декабря 2020 года президент России Владимир Путин сообщил, что РФ впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.