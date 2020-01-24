Личные счеты: в кафе расстреляли семью из шести человек

Все погибшие в результате стрельбы в германском населенном пункте Рот-ам-Зее, в федеральная земле Баден—Вюртемберг, были членами одной семьи.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал начальник полиции населенного пункта Ален Райнер Мёллер, выступая на специально созванной пресс-конференции.

По его словам, были убиты трое мужчин и три женщины. Еще два человека ранены, один тяжело.

Мёллер подчеркнул, что все жертвы состояли между собой в родственных отношениях, причем среди них – родители подозреваемого, 26-летнего гражданина ФРГ, которого полиция задержала сразу после стрельбы. Его фамилия не сообщается.

Отмечается, что в операции по поимке преступника участвовали около 100 сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время задержанный отказывается давать показания без присутствия адвоката. Следователи считают, что стрелок имел личные счеты с убитыми.