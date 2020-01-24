Сергей Мозякин забросил 400 шайб в КХЛ

Нападающий "Металлурга" Сергей Мозякин забросил шайбу в ворота нижегородского "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Этот гол стал для капитана "Магнитки" четырехсотым в матчах КХЛ.

38-летний Мозякин стал первым хоккеистом, которому удалось покорить этот рубеж. В 776 матчах в лиге Сергей забросил 400 шайб и сделал 484 передачи, что в сумме принесло ему 884 очка. У ближайшего преследователя московского динамовца Вадима Шипачева 650 (209+441) очков. Нападающий "Автомобилиста" Найджел Доус занимает второе место по числу голов — 264 шайбы в 530 матчах.

В матче "Торпедо" – "Металлург" завершился первый период. Счет 0:2. Таким образом, у двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Мозякина есть шанс улучшить свой достижение.