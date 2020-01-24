Московские и питерские полицейские будут получать надбавку

Полицейские и росгвардейцы Москвы, Санкт-Петербурга и соответствующих областей будут получать ежемесячную надбавку в размере оклада за "сложность выполняемых задач".

Такое решение было принято для социальной защиты сотрудников, говорится на сайте кабмина.