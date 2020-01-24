На помощь медикам брошена армия: как Китай сражается с коронавирусом

Все рейсы из китайского Уханя в Москву отменены, а рейсы из Гуанджоу летят в Шереметьево напрямую. Высшая хоккейная лига переносит домашние матчи китайских клубов в Россию, а Пекин запрещает туристическим агентствам продавать путевки. Коронавирус ежечасно корректирует все мировые процессы — от экономических и транспортных до культурных и бытовых. В таких условиях КНР принимает масштабные чрезвычайные меры: в Ухане строят клинику-лабораторию для борьбы с коронавирусом, а на помощь медикам брошена армия.

Когда на борьбу с коронавирусом Китай бросает уже и армию, это сигнал: все слишком серьезно. Полтора десятка городов, включая очаг эпидемии — многомиллионный Ухань, в блокадном карантине.

Как выглядит враг теперь, впрочем, известно. Это из-за него в приемных покоях больниц и поликлиник не протолкнуться. Экстренная госпитализация одна за другой. Когда инкубационный период до двух недель, даже малейший кашель — это повод заподозрить самое страшное.

- Я еще не знаю результатов, но я очень волнуюсь. Мне кажется, я заражен!

Для лечения зараженных новой пневмонией в Ухани уже строят специальную инфекционную больницу. Огромный комплекс на несколько тысяч мест. Когда сроки всего 10 дней, на обед у рабочих есть только ночь.

На борьбу с эпидемией в провинции Хубэй власти выделяют миллиард юаней. Медикаменты в эпицентр доставляют тоннами. По всему Китаю за противовирусными препаратами стоят огромные очереди.

Купит медицинские маски в аптеках еще нужно постараться, их разбирают моментально. Говорят, что с инфекциями лучше всего справляются маски со специальным воздушным фильтром. Еще неделю назад они стоили по 4 юаня, сегодня — почти 60 юаней (около 600 рублей).

На таком ажиотажном спросе некоторые предприимчивые китайцы уже вовсю зарабатывают: собирают использованные маски и заново их расфасовывают. Но производители уверяют, что масок хватит на всех, на праздники конвейер не остановят. А за взвинчивание цен на лекарства и дезинфицирующие средства власти грозят аптекам штрафами до 3 миллионов юаней.

Официально в Китае почти 900 зараженных, 27 человек скончались. Первый летальный случай есть уде и за пределами Уханя. В Гонконге, где количество заболевших уже перевалило за сотню, инфицированных отправляют на местный курорт — для них специально изолировали два отеля. Но Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять ситуацию чрезвычайной.

"Мы считаем, что ситуация еще не достигла уровня мировой угрозы. Но это совсем не значит, что угрозы не существует вовсе. В Китае обстановка остается очень непростой", — говорит Кристиан Линдмайер, сотрудник по связям с общественностью ВОЗ.

Когда в Пекине подтвердилось более 30 случаев заражения, власти отменяют все массовые мероприятия, закрывают ярмарки. Минтуризма КНР запрещает все туры по стране, а с понедельника еще и групповые поездки за границу.

Визитная карточка Пекина. Красные ворота с огромным портретом Мао Цзэдуна и самый большой в мире дворцовый комплекс. Такого в Пекине еще не было, чтобы у входа в главную достопримечательность китайской столицы было так мало туристов. Обычно, чтобы попасть в Запретный город, нужно было отстоять огромную очередь. Но с сегодняшнего дня Запретный город закрыт.

Для посещений закрыли и огромный участок Великой китайской стены.

- Конечно, новый год испорчен. Этот вирус все испортил, никакого праздничного настроения. Но я не боюсь. Хотите — даже так сделаю, сниму маску!

На борьбу с вирусом брошены лучшие медицинские силы. Но они часто сами оказываются его жертвой. Сильный кашель — и тут же обморок. Об историях самопожертвования медперсонала китайское телевидение снимает целые передачи. Про медсестер, у которых после многочасовых дежурств от масок синяки и волдыри. Про врача, который вел прием первых зараженных еще в декабре, а теперь, чтобы самому не заразить родных, закрылся в квартире, и не пускает даже маму, что принесла ему продукты.

Вирус разделяет целые семьи. Хотя есть и случаи выздоровления. Сегодня в Шанхае выписали женщину, которой опасный диагноз поставили первой. На телеэкранах и соцсетях идет социальная реклама "Вместе победим". Этот лозунг Китаю адресуют и ведущие традиционного гала-концерта. Ведь главное пожелание в китайскую новогоднюю ночь сегодня одно — здоровья.