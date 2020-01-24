Честный взгляд или искажение истории: иерусалимский форум заставил сделать выбор

Страны, являющиеся постоянными членами Совбеза ООН, уже на следующей неделе получат послание с конкретикой об идее первого в истории саммита стран ядерной "пятерки". Это сегодня, 24 января, пообещали в Кремле. Инициативу о проведении встречи лидеров государств, которые несут особую ответственность за международную стабильность, Владимир Путин сформулировал в Израиле на форуме в память о Холокосте. Ее уже публично поддержали Париж и Пекин. Сегодня речь Путина в Иерусалиме цитируют мировые СМИ.

Полицейские патрули каждые несколько минут перекрывали трассу, связывающую Иерусалим с международным аэропортом имени Бен-Гуриона. Один за другим город покидали кортежи 45 иностранных делегаций, участвовавших в Международном форуме памяти жертв Холокоста. Это 45 лидеров и глав государств, европейские монархи, чье участие сделало иерусалимский форум самым представительным международным событием за всю историю государства Израиль.

Мировые СМИ, комментируя заявления политиков, прозвучавшие в мемориальном центре "Яд Вашем", прослеживают прямую связь между растущим антисемитизмом и Холокостом, названным российским президентом черной и трагической страницей истории человечества. "Господин Путин отметил, что нам необходимо сохранять бдительность и следить за появлением первых ростков антисемитизма, расизма и ксенофобии, чтобы остановить все это в зародыше", — из репортажа CNN.

Выступая первым среди приглашенных иностранных гостей с трибуны форума, Владимир Путин предложил механизм решения проблем, способных сегодня вновь взорвать мир:

"У нас должно быть мужество сделать все, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию на то, чтобы провести встречу глав государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании".

Буквально через несколько минут инициативу российского лидера поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. К инициативе присоединился и постоянный член Совета Безопасности Китая. Приветствовали идею и в ООН. Дискуссия необходима хотя бы потому, что некоторые тяжеловесы мирового сообщества стараются не замечать или избегать неудобных тем.

И в Израиле, и в США заметили, что выступавший на форуме вице-президент США Майк Пенс, говоря о минувшей исторической драме, то ли забыл, то ли не решился произнести вслух, что нацистский лагерь "Аушвиц" был освобожден советскими солдатами в 1944 году. Именно к 75-летию этого события был приурочен иерусалимский форум.

В отличие от ряда восточноевропейских стран в Иерусалиме знают, какой кровью далась победа над нацизмом советскому народу. Здесь возводят памятники солдатам Красной армии и ленинградским блокадникам, в то время как в столице Чехии местные власти собираются сносить памятник маршалу Коневу.

"Чехословакия пострадала от нацизма более чем достаточно. Маршал Конев шел во главе армии, которая освобождала Чехословакию от фашистской чумы. Сотни тысяч солдат погибли за освобождение государства. Еврейская община безусловно будет на это реагировать", — заявил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

В Израиле, где практически в каждой семье есть своя история о родных и близких, погибших в гетто, расстрелянных нацистами во рвах и ярах, задушенных в газовых камерах, болезненно реагируют на попытки героизации националистов-антисемитов. Здесь разочарованы действиями польского лидера Анджея Дуды, отказавшегося участвовать в форуме, предпочитая теме Холокоста снежные склоны швейцарского Давоса.

"Фильмы, показанные на форуме в Израиле, вообще не учитывали действия польских военных против Германии. Это еще раз подтверждает: я принял правильное решение не ехать", — сообщил президент Польши Анджей Дуда.

Израильские историки подозревают, что восточно-европейские лидеры не хотят слышать о преступлениях местного населения, убивавшего и передававшего нацистам бежавших из лагерей еврейских узников.

"Всегда неприятно узнавать свои какие-то страницы, неприятные для памяти. Особенно, когда речь идет о Второй мировой войне и когда речь идет о различной степени сотрудничества с немецкими оккупантами. Это касается и территории Польши", — прокомментировал ситуацию научный сотрудник мемориального музея "Яд Вашем", историк Холокоста Аарон Шнеер.

Форум в Иерусалиме заставляет мировых лидеров сделать выбор: честный взгляд на трагическую историю Второй мировой и ответственность за безопасное будущее или политизация прошлого, искажение фактов, в расчете получить поддержку радикальных националистов. Это выбор, избежать который невозможно.