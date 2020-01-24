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24 января 202021:35 Александр Евстигнеев

Смертельный перелет: "Аэрофлот" выясняет, кто разгромил контейнеры с котами

Смертельный перелет: "Аэрофлот" выясняет, кто разгромил контейнеры с котами

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена инициировать изменение технологии погрузки переносок с животными. Это решение было принято после инцидента во время перелета из Нью-Йорка в Москву. Два кота, которых перевозили в багаже, получили серьезные травмы при транспортировке. У третьего диагностировано обморожение. Потрясенный хозяин требует завести уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Авиакомпания обещает наказать виновных.

- Это садизм!

Как погибли его кошки, Максим рассказывает в деталях. Рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву. Двух берет в салон, две летят в багажном отсеке, еще одна — другим лайнером с пересадкой в Болгарии. А в Шереметьеве ему выдают разгромленные контейнеры. Он пытается довезти травмированных кошек до дома — живет в Софии — но не успевает.

"Одна кошка от внутреннего кровотечения умерла еще на рейсе Москва-София. Вторая через два часа после приземления на столе у ветеринара", — говорит Максим Чумаченко.

Еще один кот, путешествовавший в багажном отсеке, получил обморожение. Лапы в пузырях.

"Шкура слезет, конечно. Пришлось примерзнуть к собственной моче", — рассказывает Максим Чумаченко.

Максим — профессиональный зоокурьер. За 20 лет в бизнесе перевез тысячи животных. Гибель абсолютно здоровых произошла впервые. В аэропорту, естественно, обратился к представителям авиакомпании, претензий к реакции на проблему нет.

Вот как в компании комментируют случившееся.

"Аэрофлот" искренне сожалеет об этой ситуации. Инцидент этот находится в зоне ответственности компании "Шереметьево-Хендинг", которая осуществляет обработку багажа всех рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. Мы приложим обязательно все возможные усилия, чтобы виновные в этой ситуации были привлечены к ответственности. Мы считаем, что необходимо пересмотреть технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами хендинговыми структурами всех российских аэропортов", — сообщила Вера Абанина, заместитель начальника пресс-службы ПАО "Аэрофлот".

И, похоже, меры будут вынуждены принять на фоне скандалов, связанных с перевозкой домашних животных. Случай со слишком толстым котом, с потерянной во время перевозки собакой (доставили, но с опозданием). У Юрия Куклачева тоже однажды насмерть заморозили собак в багажном отсеке. Хотя температура там не должна опускать ниже плюс 10 градусов, если все исправно.

"Там везде помещения отдельные, которые отапливаются, не надо тащить животных в салон. Но они испорчены. Надо их заставить сделать так, как надо. А тот, кто хочет — пожалуйста, бери в салон", — считает Юрий Куклачев, народный артист РСФСР, дрессировщик кошек.

Компания, работающая с багажом в Шереметьеве, официального комментария пока не предоставила. Кто и как разгромил клетки с кошками, там выясняют. Но владельцу животных устные извинения уже принесли.

"Что я хочу получить взамен? Я хочу взять пулемет и расстрелять. за то, что они вот так относятся к животным. Я бы хотел знать имена этих людей, да, реально хотел бы. И хотел бы проследить за их дальнейшей судьбой, чтобы никогда в жизни эти люди не смогли получить никакую хорошую работу, никаких преференций в этой жизни", — говорит Максим Чумаченко.

Судиться с авиационной или багажной компанией ради компенсации морального вреда Максим не намерен. Но только в том случае, если ему предоставят доказательство наказания виновных и не будут пытаться увильнуть от ответственности.

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