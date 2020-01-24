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24 января 202021:25

КХЛ. "Металлург" на выезде обыграл "Торпедо"

metallurg.ru

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Торпедо" и магнитогорским "Металлургом". Гости добились непростой победы со счетом 3:1. В этой встрече 400-ю шайбу в КХЛ забросил Сергей Мозякин.

Помимо него в составе победителей отличились Богдан Потехин и Андрей Нестрашил. У хозяев льда единственный гол записал на свой счет Виктор Шахворостов.

"Металлург" идет восьмым в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков. Нижегородское "Торпедо" с 56 баллами занимает шестое место на Западе.

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