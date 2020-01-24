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24 января 202022:17

"Золотой орел": лучшим фильмом стал "Текст"

Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко. Также за главную награду боролись "Т-34" Алексея Сидорова, созданный при участии телеканала "Россия", фильм "Одесса" Валерия Тодоровского, который был снят при поддержке телеканала "Россия", картина Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутая от России на "Оскар", но не попавшая в номинанты, "Бык" Бориса Акопова.

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34". В этой номинации также был представлен Юрий Борисов (фильм "Бык).

"Золотого орла" за лучшую женскую роль получила Виктория Мирошниченко за фильм "Дылда". За победу в этой номинации также боролись актрисы Стася Милославская ("Бык") и Ирина Старшенбаум ("Т-34", созданный при участии телеканала "Россия").

"Золотого орла" за лучшую режиссерскую работу получил Алексей Сидоров ("Т-34"). Также в этой номинации были представлены Кантемир Балагов ("Дылда"), Клим Шипенко ("Текст").

Анна Михалкова взяла награду в номинации за "Лучшую женскую роль на телевидении" за участие в сериале "Шторм". За "Лучшую мужскую роль на телевидении" отмечен Павел Деревянко ("Домашний арест").

"За вклад в российский кинематограф" награды удостоилась Алиса Фрейндлих, которая и вручила лауреату премию за лучший фильм.

Премия "Золотой орел" существует с 2002 года. Она была учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России. Премию присуждают за достижения в сфере киноискусства. Победителей определяют действительные члены и члены-корреспонденты академии. При этом по номинациям картины отбирает экспертный совет.

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