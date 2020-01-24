Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
24 января 202022:33 Андрей Сапегин

В московском элитном детсаду воспитатель запугала ребенка до заикания

В московском элитном детсаду воспитатель запугала ребенка до заикания

Шокирующие кадры из московского Троицка: воспитатель тащит детей в туалет, запирает, малыши кричат. "Мне было очень страшно", — рассказывает ребенок. В итоге у него теперь серьезное нарушение речи — сильное заикание. По словам родителей, пятилетний сын был абсолютно здоров до тех пор, пока его не отдали в детский сад. Причем, это одно из лучших и самых продвинутых дошкольных учреждений столицы, где месяц пребывания стоит порядка 100 тысяч рублей, а развивающая программа подразумевает изучение иностранных языков, разнообразную творческую активность и многое другое. Вот только в данном случае вместо развития налицо ущерб детской психике. И, как следствие, заявление в полицию.

Кадры говорят сами за себя: воспитатель тащит детей в туалет. Закрывает сначала одного, выключает свет, затем другого. Дальше все трое выходят из кадра, и что там происходит, не видно, зато слышны детские крики.

Видео нашла мать одного из детей. Она потребовала посмотреть записи с камер после того, как сын начал сильно заикаться и пожаловался, что его дважды закрывали в туалете. Врач, который обследовал ребенка, говорит: сильный испуг и, как следствие, невроз.

"Он боится темноты, не может спать. У него сильные запинки в речи, тик. Трет нос и похудел на три килограмма", — рассказывает Светлана Путилова.

Дорогой частный детский сад. Стоимость до 100 тысяч в месяц за ребенка. Изучение трех языков, много дополнительных занятий, индивидуальный подход. Воспитатель Ольга (это она закрывает детей в туалете) учит английскому языку, но языка общего с ними, как видно, не нашла. В тот день мальчики подрались, шумели и были наказаны детсадовским карцером.

Вот как инцидент объясняет руководитель учреждения (запись сделала мать Светлана Путилова): "Двое их. И один может вывести. Не то, что они заниматься не хотели, они ничего делать не хотели, они дубасили друг друга. Она говорит: да, я безусловно потом осознала, не знаю, что на меня нашло".

"Не знаю, что на меня нашло" — это руководитель детсада пересказывает слова воспитателя и просит мать не накручивать.

Светлана Путилова: Может она приемлет это в воспитании своих детей?

Руководитель детского сада: Я бы так не накручивала.

Светлана Путилова: Но мы не можем этого исключать.

Руководитель детского сада: Я с ней поговорила. Она будет оштрафована.

Светлана Путилова: А вариант "отстранена" вы рассматриваете?

Руководитель детского сада: Нет, в данный момент не рассматриваю.

Впрочем, вскоре после этого разговора воспитателя все-таки уволили. По мнению юриста, которая помогает Светлане Путиловой, говорит, что эта была запоздалая мера — женщина, которая работала с детьми, не имела педагогического образования нарушения. Да и вообще у детского сада, по словам Марии Золотковской, не одно подобное нарушение.

"Не заключались договоры с родителями. Оплата принималась наличными денежными средствами. Я слышала, что отсутствует лицензия у образовательного учреждения. При этом они себя считают дошкольным дополнительным образованием, якобы лицензия им не нужна. У воспитателя отсутствует образование педагогическое", — перечисляет юрист Мария Золотковская.

Так что, вероятно, с детьми там работают люди некомпетентные, о каких же педагогических методах может идти речь.

"Это не методы, это просто издевательство. Метод — это когда взрослый человек может разрешить конфликт в лучшую сторону. А это не метод, это эмоциональный срыв у взрослого. Я считаю, что воспитывать детей, особенно маленьких, это самый тяжелый труд. Это сложно именно в плане моральной выдержки", — объясняет Анфиса Калистратова, детский и подростковый психолог.

Моральной выдержки не хватило. Теперь у ребенка психологические проблемы, а у детского сада и воспитателя — юридические. Делом уже заинтересовались и в Следственном комитете.

Сейчас

21:29

"Золотой орел": лучшим фильмом стал "Текст"

20:42

Россиянам рекомендовано не ездить в КНР

20:04

Любимова открыла церемонию вручения "Золотого орла"

19:27

Личные счеты: в кафе расстреляли семью из шести человек

19:15

В США подтвержден еще один случай заболевания новым коронавирусом

18:06

Расстрел в немецком кафе: россияне не пострадали

17:51

Болгария решила выдворить двух российских дипломатов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Золотой орел": лучшим фильмом стал "Текст"

"Золотой орел": лучшим фильмом стал "Текст"

27 минут назад
В Турции произошло землетрясение, есть погибшие

В Турции произошло землетрясение, есть погибшие

13 минут назад
На помощь медикам брошена армия: как Китай сражается с коронавирусом

На помощь медикам брошена армия: как Китай сражается с коронавирусом

1 час назад
Честный взгляд или искажение истории: иерусалимский форум заставил сделать выбор

Честный взгляд или искажение истории: иерусалимский форум заставил сделать выбор

1 час назад
Смертельный перелет: "Аэрофлот" выясняет, кто разгромил контейнеры с котами

Смертельный перелет: "Аэрофлот" выясняет, кто разгромил контейнеры с котами

1 час назад
Рейтинг Путина вышел на трехмесячный максимум

Рейтинг Путина вышел на трехмесячный максимум

2 часа назад
Московские и питерские полицейские будут получать надбавку

Московские и питерские полицейские будут получать надбавку

2 часа назад
Болгария решила выдворить двух российских дипломатов

Болгария решила выдворить двух российских дипломатов

4 часа назад
"Шутника" Игнатьева предложили проверить на вменяемость

"Шутника" Игнатьева предложили проверить на вменяемость

3 часа назад
Стали известны подробности о детях и мужчине из заброшенного дома

Стали известны подробности о детях и мужчине из заброшенного дома

3 часа назад
Три российские фигуристки лидируют после короткой программы

Три российские фигуристки лидируют после короткой программы

3 часа назад
Песков прокомментировал желание Лукашенко встретиться с Путиным

Песков прокомментировал желание Лукашенко встретиться с Путиным

6 часов назад
Подросток мог устроить дома резню из-за родительских упреков

Подросток мог устроить дома резню из-за родительских упреков

2 часа назад
МегаФон пригласил на экскурсию по "умному городу"

МегаФон пригласил на экскурсию по "умному городу"

11 часов назад
Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

Бородин: театр вливает энергию в человека и тем самым спасает

23.01.2020 17:00
"Холоп" и другие: секреты успеха отечественных фильмов в программе "Привет, Андрей!"

"Холоп" и другие: секреты успеха отечественных фильмов в программе "Привет, Андрей!"

23.01.2020 16:07
Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

Новый сезон проекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия" уже 2 февраля!

22.01.2020 16:46
"Вторжение": новая глава киновселенной

"Вторжение": новая глава киновселенной

22.01.2020 13:29
Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

Нужна помощь: Кирилла Дуварова спасет прибор для откашливания

20.01.2020 08:10
В московском элитном детсаду воспитатель запугала ребенка до заикания

В московском элитном детсаду воспитатель запугала ребенка до заикания

10 минут назад
Сугробы в два метра, дороги под снегом: Сибирь накрыл мощный циклон

Сугробы в два метра, дороги под снегом: Сибирь накрыл мощный циклон

1 час назад
Пули пробили стену дома и попали в семилетнего мальчика

Пули пробили стену дома и попали в семилетнего мальчика

1 час назад
РФС обязал РПЛ провести новые выборы главы организации

РФС обязал РПЛ провести новые выборы главы организации

1 час назад
Помпео встретится с Джонсоном, Зеленским, Лукашенко, Токаевым и Мирзиеевым

Помпео встретится с Джонсоном, Зеленским, Лукашенко, Токаевым и Мирзиеевым

2 часа назад
Поклонская займется законом о чиновничьих оскорблениях

Поклонская займется законом о чиновничьих оскорблениях

2 часа назад
Сергей Мозякин забросил 400 шайб в КХЛ

Сергей Мозякин забросил 400 шайб в КХЛ

2 часа назад
Личные счеты: в кафе расстреляли семью из шести человек

Личные счеты: в кафе расстреляли семью из шести человек

2 часа назад
Максимов отчитался по ситуации в ВТО

Максимов отчитался по ситуации в ВТО

3 часа назад
Назван вирус, чаще всего поражающий компьютеры Apple

Назван вирус, чаще всего поражающий компьютеры Apple

3 часа назад
Пентагон считает, что гиперзвуковой гонки вооружений нет

Пентагон считает, что гиперзвуковой гонки вооружений нет

3 часа назад
Обвиняемый в избиении хоккеиста "Амура" Кондратьева: были пьяны, сами напали

Обвиняемый в избиении хоккеиста "Амура" Кондратьева: были пьяны, сами напали

4 часа назад
Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии

Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии

4 часа назад
Пользователи Сети обсуждают принца Чарльза, который не пожал руку Майку Пенсу

Пользователи Сети обсуждают принца Чарльза, который не пожал руку Майку Пенсу

4 часа назад
Роджер Федерер вышел в четвертый круг Australian Open

Роджер Федерер вышел в четвертый круг Australian Open

5 часов назад
Слова Трампа о "сделке века" опровергнуты палестинскими властями

Слова Трампа о "сделке века" опровергнуты палестинскими властями

5 часов назад
Российские дилеры пока не спешат ввязываться в выдачу номеров

Российские дилеры пока не спешат ввязываться в выдачу номеров

5 часов назад
Порошенко пожаловался на "жесткий антимайдан"

Порошенко пожаловался на "жесткий антимайдан"

5 часов назад
Метастазирование рака могут остановить препараты от ожирения

Метастазирование рака могут остановить препараты от ожирения

5 часов назад
В Красноярске обнаружена порностудия, где снимались подростки. Видео

В Красноярске обнаружена порностудия, где снимались подростки. Видео

6 часов назад
Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

Вместо армии предлагают идти в трактористы и оленеводы

6 часов назад
Россияне бросились за новыми автомобилями (пока не подорожали)

Россияне бросились за новыми автомобилями (пока не подорожали)

7 часов назад
Мумия "заговорила": воссоздан голос жреца, умершего 3000 лет назад

Мумия "заговорила": воссоздан голос жреца, умершего 3000 лет назад

7 часов назад
Вернуться из уборщиц в актрисы Светлане Чуйкиной помогла случайность

Вернуться из уборщиц в актрисы Светлане Чуйкиной помогла случайность

8 часов назад
В Рязани скончалась хирург Алла Левушкина, практиковавшая до 90 лет

В Рязани скончалась хирург Алла Левушкина, практиковавшая до 90 лет

9 часов назад
Принцы Disney тоже бывают не в форме: художники нарисовали реалистичных героев

Принцы Disney тоже бывают не в форме: художники нарисовали реалистичных героев

9 часов назад
Зима опять сдает позиции. В выходные ожидается потепление

Зима опять сдает позиции. В выходные ожидается потепление

12 часов назад
Зимний Киров. Фотоистория

Зимний Киров. Фотоистория

13 часов назад
В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

В "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр России

22.01.2020 14:16

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку