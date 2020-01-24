В московском элитном детсаду воспитатель запугала ребенка до заикания

Шокирующие кадры из московского Троицка: воспитатель тащит детей в туалет, запирает, малыши кричат. "Мне было очень страшно", — рассказывает ребенок. В итоге у него теперь серьезное нарушение речи — сильное заикание. По словам родителей, пятилетний сын был абсолютно здоров до тех пор, пока его не отдали в детский сад. Причем, это одно из лучших и самых продвинутых дошкольных учреждений столицы, где месяц пребывания стоит порядка 100 тысяч рублей, а развивающая программа подразумевает изучение иностранных языков, разнообразную творческую активность и многое другое. Вот только в данном случае вместо развития налицо ущерб детской психике. И, как следствие, заявление в полицию.

Кадры говорят сами за себя: воспитатель тащит детей в туалет. Закрывает сначала одного, выключает свет, затем другого. Дальше все трое выходят из кадра, и что там происходит, не видно, зато слышны детские крики.

Видео нашла мать одного из детей. Она потребовала посмотреть записи с камер после того, как сын начал сильно заикаться и пожаловался, что его дважды закрывали в туалете. Врач, который обследовал ребенка, говорит: сильный испуг и, как следствие, невроз.

"Он боится темноты, не может спать. У него сильные запинки в речи, тик. Трет нос и похудел на три килограмма", — рассказывает Светлана Путилова.

Дорогой частный детский сад. Стоимость до 100 тысяч в месяц за ребенка. Изучение трех языков, много дополнительных занятий, индивидуальный подход. Воспитатель Ольга (это она закрывает детей в туалете) учит английскому языку, но языка общего с ними, как видно, не нашла. В тот день мальчики подрались, шумели и были наказаны детсадовским карцером.

Вот как инцидент объясняет руководитель учреждения (запись сделала мать Светлана Путилова): "Двое их. И один может вывести. Не то, что они заниматься не хотели, они ничего делать не хотели, они дубасили друг друга. Она говорит: да, я безусловно потом осознала, не знаю, что на меня нашло".

"Не знаю, что на меня нашло" — это руководитель детсада пересказывает слова воспитателя и просит мать не накручивать.

Светлана Путилова: Может она приемлет это в воспитании своих детей?

Руководитель детского сада : Я бы так не накручивала.

Светлана Путилова : Но мы не можем этого исключать.

Руководитель детского сада : Я с ней поговорила. Она будет оштрафована.

Светлана Путилова : А вариант "отстранена" вы рассматриваете?

Руководитель детского сада : Нет, в данный момент не рассматриваю.

Впрочем, вскоре после этого разговора воспитателя все-таки уволили. По мнению юриста, которая помогает Светлане Путиловой, говорит, что эта была запоздалая мера — женщина, которая работала с детьми, не имела педагогического образования нарушения. Да и вообще у детского сада, по словам Марии Золотковской, не одно подобное нарушение.

"Не заключались договоры с родителями. Оплата принималась наличными денежными средствами. Я слышала, что отсутствует лицензия у образовательного учреждения. При этом они себя считают дошкольным дополнительным образованием, якобы лицензия им не нужна. У воспитателя отсутствует образование педагогическое", — перечисляет юрист Мария Золотковская.

Так что, вероятно, с детьми там работают люди некомпетентные, о каких же педагогических методах может идти речь.

"Это не методы, это просто издевательство. Метод — это когда взрослый человек может разрешить конфликт в лучшую сторону. А это не метод, это эмоциональный срыв у взрослого. Я считаю, что воспитывать детей, особенно маленьких, это самый тяжелый труд. Это сложно именно в плане моральной выдержки", — объясняет Анфиса Калистратова, детский и подростковый психолог.

Моральной выдержки не хватило. Теперь у ребенка психологические проблемы, а у детского сада и воспитателя — юридические. Делом уже заинтересовались и в Следственном комитете.