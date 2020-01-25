Мурашко, Решетников и Хуснуллин: знакомство с новыми членами кабмина

По еще действующим конституционным правилам стремительно сформирован новый кабинет министров. Никакая не правительственная, а деловая газета "Коммерсант" отметила: прежнее правительство было полно "сдержек и противовесов", а новое — это команда. Но кто конкретно в нее вошел? "Вести в субботу" познакомят вас сразу с тремя новыми членами правительства. Понятно, что всех касается деятельность министров экономики и здравоохранения, но начнем с нового вице-премьера, которому отвечать за все стройки.

- Марат Шакирзянович, первое задание новое федеральное правительство уже выполнило. Москвичи мечтали о зиме, и вот какое-то ее подобие уже наступило.

- Это точно. Всех обрадовал снег, — сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Даже и в снег не перепутаешь место, где мы встретились, — чудо-парк "Зарядье" неподалеку от Кремля, парк, который мгновенно стал одним из главным центров притяжения не только гостей столицы, но даже и избалованных москвичей.

Одобрил идею строительства президент. Предложил мэр столицы Собянин. Непосредственно руководил стройкой он, 53-летний Марат Хуснуллин.

Это — то, какие теперь новые современные красавцы-поезда вышли на удлиненные и вообще новые линии московского метро, а также на новые московские кольца и диаметры. Строил Хуснуллин.

- 155 километров при вас?

- Да. 81 станция. Но самое главное даже не это. Самое главное, что мы сделали задел на ближайших 5 лет. Москва в ближайших 5 лет каждый год будет сдавать около 10 станций, — заверил Хуснуллин.

А до этого он построил первое постсоветское метро в родной Казани и занимался возрождением Казанского кремля — на тысячелетие столицы Татарстана. Собственно, именно тогда, работая под руководством еще Минтимера Шаймиева и Рустама Минниханова, он и был замечен в центре. На Госсовете 2006 года его выделил сам Путин.

Последовало приглашение в правительство столицы, создание невиданных доселе в России новых автомобильных развязок и освоение Новой Москвы. Но все-таки бывает и как снег на голову. Так насколько неожиданным было приглашение в федеральное правительство?

- Мне позвонил Михаил Владимирович Мишустин. Сказал, что нужно срочно подъехать, — вспоминает Марат Хуснуллин.

Кстати, про Мишустина. Про него чаще всего вспоминают, что он возглавлял Федеральную налоговую службу. Но со своим нынешнем замом по строительству он познакомился на еще одном месте работы.

- В свое время он возглавлял особые экономические зоны. И мы с ним построили в Татарстане одну из лучших в мире особых экономических зон – "Алабугу". Из 2 тысяч особых экономических зон в мире она занимает 54-е место по эффективности, — рассказал Хуснуллин.

Но сможет ли Хуснуллин так же развернуться не в богатых Москве и Татарстане, а во всей стране, такой разной? Спросим его и об этом, но пока продолжим знакомится и с другими новыми членами правительства.

Кого это вице-премьер Татьяна Голикова вела по министерству, которым когда-то руководила сама?

По образованию министр здравоохранения Михаил Мурашко - тоже 53-летний - акушер-гинеколог. Много лет практиковал. Доктор медицинских наук. Впервые министром стал в Республике Коми. В последнее время руководил Росздравнадзором. И ему тоже позвонил сам премьер.

- Быстро согласились?

- Для каждого врача, особенно который занимается организацией здравоохранения, то есть подходит к формату уже философии здравоохранения, конечно, такое предложение является интересным.

И к нему еще вернемся. А пока — к новому министру экономического развития Максиму Решетникову.

- Как это работает? Вот вам звонят: давай министром. Как отвечать? Я подумаю? Мне нужно посоветоваться с женой? Или немедленно: да.

- Я не думаю, что предполагается ответ "нет". Вернее я в этом уверен, — сказал Решетников.

Но 40-летний Решетников выставил условие: "Для меня крайне важным были те проекты, которые я начал в Пермском крае, и те вещи, которые я обещал жителям края. Поэтому мне крайне важно, чтобы все эти проекты были доведены до конца.

- Но другим-то регионам тоже достанется?

- В данном случае я четко понимаю, что это общественная нагрузка.

Речь — о том, что президент и премьер дали "добро" на то, чтобы, перейдя в федеральные министры, Решетников возглавил оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Перми, чтобы лично проконтролировать завершение тех проектов, которые он начал как губернатор.

Там, кстати, с зимней погодой все нормально. Ледовый городок обустроен как раз при губернаторе Решетникове. Но Пермь — это такой край, где в фундаменте даже и культуры (современного искусства) всегда — промышленность.

На чем, на каких столпах покоится Пермь? Традиционный взгляд — столп промышленности. Менее традиционный — экспериментальный — искусство. Но ведь это не просто колонна, это звуковая капсула со звуками пермских заводов. Вот так в Перми делают бумагу. Или оптоволоконный кабель. Пермские моторы, авиастроение. Пермь — город одного перманентного эксперимента.

Из нашего интервью еще 2017 года.

- В крае перспектива есть. В экономике все очень прилично. Но надо среду для жизни, пространство сделать, — отметил Решетников.

- У меня вообще было такое ощущение, что промышленность в Пермском крае — это одно, а социальная жизнь — немножко другое.

- Есть такой момент.

При Решетникове открыли 7 новых поликлиник и десятки ФАПов. Но многое еще доделывать и доделывать. Этим летом состоялось открытие общественного пространства на переделанном заводе Шпагина. Кстати, интересно: на открытии с Решетниковым были, как теперь выяснилось, его предшественник на посту министра экономики Орешкин (он теперь перешел в помощники президента) и сосед по экономблоку, глава Минфина Силуанов.

Но дело даже не в этом, а в том, что, выходит, не только в Москве можно делать жизнь современной. Но все-таки большие города и остальная страна пока — часто два разных мира.

- Возможно ли в стране делать то, что возможно в Москве? Здесь все-таки деньги, ресурсы. Россию-то потянуть можно?

- Я считаю, что это абсолютно возможно. Строительство — это драйвер. Но могу сказать на примере Москвы, что в ее совокупный бюджет стройка дает 17% доходов. Я выстраиваю ту же модель единой вертикали управления, которая была в Казани и Москве. Поэтому надо развивать инфраструктуру, поднимать обязательно вопросы капитального ремонта, реновации жилого фонда. Вот эти все вещи надо обязательно делать, — считает Марат Хуснуллин.

- По реновации. Некоторые москвичи, конечно, пыхтели. Но я много по стране езжу. Там смотрели на Москву и завидовали: когда у нас реновация начнется? Будете развивать этот проект на остальную страну?

- Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока, может быть, начать его на крупных городах отрабатывать. Потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Ее вот так вот просто взять и начать не получится. Ее надо взвесить, оценить. Это надо делать. В стране жилье "стареет" достаточно серьезными темпами, и это создает очень большую угрозу.

А нового главу Минздрава спрашиваем, в какие сроки будет предложен план в исполнение поручения президента по оптимизации оплаты труда медиков?

- Это касается апреля месяца. Но остальные результаты внедрения пойдут уже в этом году. Ни у кого не должно создаваться ощущения, что врач, работающий в федеральном учреждении, находится в каких-то более привилегированных. Каждый врач каждый. И первичного звена в первую очередь, — подчеркнул Михаил Мурашко.

- Меня радует, что в составе правительства очень много регионалов, — признался Максим Решетников.

Вчерашний губернатор, на федеральную повестку он смотрит так: "Гигантский объем работы сделан за последние годы. Но все равно мне кажется, что мы слишком мало доверяем регионам".

- Вы стали первым вице-премьером, который провел публичное совещание под камерами. И первое, что там сказали, что надо немедленно менять нормативы строительства. Очевидно, они вас достали. Что нужно отменить побыстрее?

- Мы готовим целый комплекс мер, потому что стройка — очень большой, сложный и многогранный процесс, — отметил Марат Хуснуллин. — И он касается очень многих отраслей. И в каждой есть свои ограничения. В результате строить практически стало уже в стране невозможно. Либо строить надо с нарушениями. Поэтому мы хорошо это знаем, что нужно делать. Мы в Москве и на региональном уровне очень много отменили ненужных требований. Поэтому сейчас первоочередной задачей, считаю, нужно все, что мешает стройке, отменить на федеральном уровне. Это первое, чем мы сейчас очень серьезно будем заниматься. Получилось в Татарстане, получилось и в Москве. Я считаю, что нужно сделать.

- Получится и в стране?

- Я уверен в том, что получится.