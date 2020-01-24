В Москве вручили "Золотого орла": кому достались статуэтки

На киноконцерне "Мосфильм" прошла церемония вручения премии "Золотой орел". В этом году изюминкой мероприятия стало то, что его проводили без ведущих.

В начале церемонии новый министр культуры Ольга Любимова зачитала приветствие президента России Владимира Путина. Глава государства отметил в своем обращении, что данная премия всегда становится праздником для мастеров кинематографа и многочисленных гостей. Президент подчеркнул, что стать обладателем заветной статуэтки — это мечта каждого, кто связал свою жизнь с киноискусством. Прямую трансляцию вел сайт Вести.Ru.

Главной премии в номинации "Лучший фильм" удостоилась кинокартина "Текст" Клима Шипенко. Награду вручила актриса Алиса Фрейндлих, которую также отметили за вклад в российский кинематограф.

Александр Петров удостоился награды за фильм "Текст" в категории "Лучшая мужская роль". В этой номинации он был представлен дважды — второй раз за фильм "Т-34". "Золотого орла" в аналогичной категории удостоилась Виктория Мирошниченко за фильм "Дылда".

Ленте "Ненастье" (телеканал "Россия") присуждена премия в номинации "Лучший сериал". Получили награду режиссер Сергей Урсуляк и продюсер Антон Златопольский.

Анна Михалкова одержала победу в категории "Лучшая женская роль на телевидении" за участие в сериале "Шторм". За "Лучшую мужскую роль на телевидении" престижную награду получил Павел Деревянко ("Домашний арест").

Сценарием года стал снятый при участии канала "Россия" "Т-34", премию получил Алексей Сидоров.

В номинации "Лучший мини-сериал" одержала победу лента "Годунов".

"Золотого орла" за лучшую режиссерскую работу получил Алексей Сидоров ("Т-34").

Приза за лучшую музыку удостоилась Анна Друбич. Ее композиции прозвучали в кинокартине "Одесса", снятой при поддержке канала "Россия".

В номинации "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" обладателем награды стал "Король лев".

"Золотой орел" проводится с 2002 года. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет. В этом году помимо награды лауреаты получают денежную премию в размере 150 тысяч в индивидуальных номинациях, а также по 300 тысяч за фильм или сериал.