Донбасс: ситуация на линии соприкосновения

За минувшие сутки украинские силовики 15 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики. Под обстрелом оказались несколько сёл и районы, где расположены шахты.

Командир принимает сообщение о обстрелах позиций народной милиции. Несмотря на тревожные сообщения, на передовой все действия слаженны и спокойны. Это уже давно не ополчение, а полноценная армия.

Сергей в прошлом шахтер, уже пять лет как в строю, дослужился до замкомандира роты, постоянно на передовой.

"Они каждый день нас обстреливают из минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, — рассказывает Сергей (позывной "Берег"). — Настроение оптимистическое, ждем, когда все это закончится и они уйдут с нашей земли".

Практически все военнослужащие местные. Несмотря на всю тяжесть службы, отступить бойцы не могут, за ними — их семьи и дома.

За шесть лет гражданской войны между Киевом и молодыми республиками обычные шахтеры и металлурги превратились в профессиональных военных; они намертво вгрызлись в свою землю, и ни одна сила их отсюда не сможет выбить.

Удары, которые наносит украинская армия, в основном провокационные. Направлены они не на позиции народной милиции, а на жилые сектора, находящиеся у бойцов за спиной. В этот раз под огнем находился поселок Старомихайловка, четыре дома разрушены.

С приходом нового президента Украины многие думали, что конфликт наконец закончится, ведь было столько обещаний. Но, видимо, ожидания были обманчивы. Стрелять так и не перестали.