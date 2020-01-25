Массовое ДТП на севере Москвы, один человек погиб

Пресс-служба управления столичной Госавтоинспекции сообщает о массовом ДТП на севере Москвы. В результате погиб один человек.

Шесть автомобилей столкнулись на Бутырской улице в районе дома 84, передает ТАСС.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД.