Президент США опубликовал логотип Космических сил

Президент США Дональд Трамп опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.

"После консультаций с нашими замечательными военачальниками, дизайнерами и остальными я рад представить новый логотип для Космических сил США, шестого вида нашей великолепной армии!", — написал Трамп в Twitter​​​.

К публикации он приложил логотип. Изображение имеет в центре схематическую модель Земли, на темно-синем фоне за ней расположены звезды. На переднем плане изображена белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх и опоясанная орбитой.

Ранее пользователи соцсетей высмеяли новую форму Космических сил США. Фотография фрагмента обмундирования с образцом нашивок была опубликована в "Твиттере" Космических сил. Она представляет собой камуфляж, где преобладают коричневый и зеленый цвета.

Высказывалась также мысль о том, что раз уж Космические силы являются частью Вооруженных сил США, более эффективно использовать уже существующую униформу, а не разрабатывать новую. Тем не менее многие пользователи считали, что "космическим воинам" больше подошло бы облачение с изображением звездного неба.