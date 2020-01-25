Александра Бойкова: после победы на чемпионате Европы чувствуем облегчение

Российская фигуристка Александра Бойкова, завоевавшая в паре с Дмитрием Козловским золотые медали чемпионата Европы, рассказала о своих ощущениях после победы на турнире. Она заявила, что не думала о результате, а была сосредоточена на рабочих моментах.

"Чувствуем облегчение, потому что работа сделана. Не думали о наших баллах. Мы должны делать свою работу, а результат придет. Возможно, усложним программу к чемпионату мира, но это будут решать тренеры", – цитирует фигуристку ТАСС.

Напомним, что Бойкова и Козловский впервые в карьере завоевали награды высшей пробы на чемпионате Европы по фигурному катанию. Серебро и бронза также достались спортивным парам из России.