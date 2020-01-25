"Милан" в гостях обыграл "Брешию", Ибрагимович не забил

Футболисты "Милана" взяли верх над "Брешией" в выездном матче 21-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Единственный мяч у гостей забил хорватский нападающий клуба Анте Ребич.

Он отличился во втором тайме на 71-й минуте игры. Его партнер по команде Златан Ибрагимович голевыми действиями отметиться не сумел. Шведский легионер "россонери" провел на поле весь матч.

"Милан", набрав 31 очко, поднялся на шестую строчку в Серии А. "Брешия" с 15 баллами идет 19-й.