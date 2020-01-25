Число больных коронавирусом в Китае выросло на несколько сотен человек

Не менее 41 человека в Китае умерли в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Количество заболевших увеличилось до 1287 человек. Ранее официально сообщалось о 830 заболевших.

Ранее со специальным обращением об угрозе безопасности жизни и здоровья выступили Роспотребнадзор и Ростуризм; последний рекомендовал приостановить продажу туров в Китай.

"Мы рекомендуем российским гражданам воздержатся от поездок в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки. Российским туристам, которые уже находятся в КНР, необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер безопасности и предосторожности, — заявила Зарина Догузова. — Мы также напоминаем, что туристы имеют безусловное право на возмещение полной стоимости туров при расторжении договоров на поездку".

Крупные российские компании приостановили продажу туров в Китай. В связи с обострением ситуации "Аэрофлот" начал возвращать билеты пассажирам, которые покупали их заранее, когда о вирусе ещё было неизвестно.

Тем временем в Европе выявили первых заболевших. Минздрав Франции подтвердил два случая в Париже и Бордо; позже поступила информация о третьем больном (он приходится близким родственником одного из тех, о чьем заражении стало известно ранее). При этом министр здравоохранения Франции в течение всего дня отрицала возможность проникновения того, что на территорию могли попасть заболевшие люди, но ближе к вечеру ей пришлось признать по крайней мере два случая.

Ученые пытаются установить причину появления и распространения нового коронавируса. Так, например, китайские медики пришли к выводу, что вероятными носителями вируса являются змеи и летучие мыши.