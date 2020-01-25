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25 января 202005:19

Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

AP Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.

"Мы вернули моряков до "нормандского" формата. Мы вернули корабли, Россия на это пошла. Значит, мы о чем-то говорим. Я считаю, что диалог начался", — заявил Владимир Зеленский в интервью главному редактору Девятого канала израильского телевидения Дмитрию Дубову.

Украинские моряки, задержанные во время провокации в Керченском проливе, вернулись домой 7 сентября, когда Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Уже 9 декабря на саммите в Париже лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция и Украина) договорились об обмене пленными в Донбассе до Нового года. Это было сделано 29 декабря. Киев передал 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. В заявлении, которое распространил МИД РФ, отмечается: Москва рассчитывает, что в 2020 году стороны не только продолжат подобную практику, но и будут работать над выполнением других положений Минских договоренностей.

31 декабря Владимир Путин и Владимир Зеленский поприветствовали подписание газового контракта и обмен в Донбассе. По итогам разговора политики приняли решение начать согласование нового списка для обмена удерживаемых лиц.

"По поводу моряков, кораблей — это отношения, не связанные с Минском, не связанные с "нормандским" форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации... Иначе с кем мне их решать? Мне надо их решать с тем, кто все решает там. Это президент Российской Федерации", — отметил президент Украины.

Зеленский находится в Израиле с рабочим визитом. Он отказался прийти на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, объяснив это тем, что передал свое приглашение очевидцам трагедии, которые не могли попасть на форум из-за недостатка мест в зале.

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