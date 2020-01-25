Святая Татьяна объединяет студентов разных стран

Храм святой Татианты в Когалыме накануне дня студента посетили иностранцы — учащиеся российских ВУЗов.

Храм освящен в честь покровительницы студентов Татианы. При открытии ему подарили уникальную реликвию — мощи святой, сообщает "Россия 24".

В 2019 году по инициативе российских студентов запустили акцию и 200 студентов из разных уголков страны совершили паломничество. В этом году к акции присоединились и иностранные студенты — из Казахстана, Словакии, Индии и Нигерии.